長崎市田中町で、国道沿いの斜面が崩落しました。 長崎市田中町の切通交差点付近では、国道34号沿いの斜面が高さ20メートル、幅10メートルにわたって崩落しました。 現在のところ、車道の通行に影響はありませんが、歩道の通行を規制しているということです。