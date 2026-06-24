神戸市は、家庭ごみ指定袋の品薄状態が一部で続いていることを受け、指定された袋以外でのごみ出しを認める臨時措置を延長すると発表した。当初は6月末までとしていたが、9月末まで延長する。神戸市の指定ごみ袋今回の措置は6月1日から始まった。市によると、指定袋の供給量自体は確保されているものの、駅近くの店など一部店舗や地域では品薄状態が続いており、影響が懸念されているという。このため、臨時措置を継続する判断