フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が、24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの日本代表戦2試合で解説を務めたサッカー元日本代表の本田圭佑（40）について言及した。古舘は、「W杯日本完勝！だけど本田解説に一つ言いたい」と題する動画で、本田の解説が大きな話題を集めていることに触れ「メディアは“本田節”と言うのをやめろ」と指摘。「私も散々“古舘節”なんて言