サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２３日（日本時間２４日）、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で、２５日（日本時間２６日）の１次リーグ第３戦スウェーデン戦に向けて練習を行った。チームは練習後、第３戦の決戦地であるダラスに移動。ＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝がチームバスに乗り込む際には、訪れた女性サポーターから「中村選手こっち見て〜」と黄色い声援が飛んでいた