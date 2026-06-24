ペルシャ湾北部沿岸のブシェール原発＝2024年4月29日/Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Getty Images/File（CNN）国際原子力機関（IAEA）は今月上旬、イラン南部で稼働中のブシェール原発の定期査察を実施した。しかし2025年に行われた米・イスラエルによるイランへの攻撃で損傷を受けた核施設については、約1年間立ち入りできていない。そのため、IAEAはイランによるウラン濃縮がすべて停止されていることを確認できていないと述べた。