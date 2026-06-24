年齢を重ねても健康で、幸せに過ごすためには、どんなことに気を付ければいいのか。東京女子医科大学病院リハビリテーション科教授・基幹分野長の若林秀隆さんは「1日数分でも毎日運動を継続したほうがいい」という――。※本稿は、若林秀隆『幸福寿命』（日刊現代）の一部を再編集したものです。■健康寿命と幸福寿命をのばす習慣健康寿命と幸福寿命をのばす最強の「プチ○○」は、運動だと私は考えています。誰もがすぐに始めら