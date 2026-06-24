山下大地著「ヴァンパイア・リヴァンプド」（国書刊行会）ヴァンパイアがポップカルチャーにあふれている。昨年公開の映画だけでも、米アカデミー賞で最優秀主演男優賞を得た「罪人たち」や漫画原作の「ババンババンバンバンパイア」など話題作にことかかない。今や当たり前のように受け入れられているヴァンパイアのイメージはどこから来たのか――。立命館大嘱託講師の山下大地さんの「ヴァンパイア・リヴァンプド『吸血鬼』