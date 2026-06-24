ニューヨーク・メッツの千賀滉大投手（33）が現地時間23日、本拠地でのカブス戦に先発登板。4回途中7失点という投球で降板した。4月末から腰椎の炎症により戦線離脱し、現地6月16日の前回登板で復帰を果たした千賀。中6日で迎えたこの試合の初回は先頭打者クローアームストロングをフォーシーム三連投で空振り三振。最速98.9マイル（約159.2キロ）を計測しながら、三者凡退の好スタートをきった。しかし2回表、先頭の鈴木誠