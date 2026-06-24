私鉄の中で最長の路線網を有するのが近鉄だ。元近鉄の広報マン・福原稔浩さんは「JRと多くの接点を持つ独自の立ち位置から、競合と補完の双方を見据えた経営判断を重ね、関西私鉄ならではの豊かな鉄道文化を支え続けてきた」という――。※本稿は、福原稔浩『近鉄学――元名物広報マンが解き明かす、日本最大私鉄の強さの秘密――』（ワニブックス【PLUS】新書）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commons近鉄1233系電