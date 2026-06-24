沖縄戦の戦没者24万人超の名前が刻まれた「平和の礎(いしじ)」に手を合わせる人たち=2025年6月22日、沖縄県糸満市年明けの頃、人づてに１人の女性が訪ねてきた。テルアビブから来たと言う。文学を学んだ彼女は、終わらない戦争に苛（さいな）まれ、国を出た。今はアジアの小都市に仮住まいしていると言う。そこで、沖縄のことを耳にしたのだと。家族はもう誰も一緒にお茶を飲むうち、アダニーヤ・シブリーというパレスチナ出身