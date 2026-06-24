井筒まい泉は、2026年6月24日からまい泉のミニバーガーのバンズをリニューアルする。新しいバンズには塩麴を使用し、しっとりとした食感に仕上げている。【まい泉のミニバーガーの画像はこちら】対象商品は以下の通り。◆「ミニヒレかつバーガー」税込270円まい泉のやわらかなヒレかつとソースを挟んだ。◆「ミニフィッシュかつバーガー」税込249円スケトウダラのフィッシュかつとピクルス入りのタルタルソースを合わせた。