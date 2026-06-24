◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組第２戦クロアチア１―０パナマ（２３日、トロント競技場）前回３位のＦＩＦＡランク１５位のクロアチアは同４０位のパナマと対戦し１―０で今大会初勝利＆初勝ち点を挙げた。負ければ１次リーグ敗退のピンチで踏みとどまった。敗れたパナマは敗退が決まった。試合が動いたのは後半９分。右クロスをＦＷブディミル（オサスナ）が左足でダイレクトタッチ。ゴールに押し込み先制した。前半