新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月７日（火）夜９時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season７』を放送開始する。このたび、本番組のエンディングソングに独自の音楽性と中毒性のあるサウンドで注目を集める５人組バンド・礼賛の書き下ろし新曲「高ぶるブルー」が決定した。『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎