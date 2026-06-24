ソフトウェアディファインドビークル＝SDVとは？日産自動車（以下日産）は6月25〜26日に幕張メッセで開催される『AWSサミット・ジャパン』にて、SDVソフトウェアのデモンストレーションを行うと発表。それに先立ち、『AIディファインドビークルの実現を加速する次世代ソフトウェア開発基盤』と題したプレゼンテーションをメディア向けに実施した。【画像】着実に進むAIを搭載した日産の次世代運転支援技術！昨年9月と12月の発表を