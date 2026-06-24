プロ野球の近鉄、楽天などで投手として活躍した岩隈久志氏（45）が21日、自身のSNSを更新。「父の日」であったこの日、長女が初任給で食事を“ごちそう”してくれたことを、写真を添えて報告した。【写真】「忘れられない日になりました」長女との食事の様子を公開した岩隈久志氏岩隈氏は「世の中のお父さん、毎日お疲れ様です 長女が初任給でご飯をご馳走してくれ、忘れられない日になりました 妻や長女からのメッセージ、次