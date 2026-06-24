俳優の鈴木亮平が24日、自身のSNSを更新。主演を務めるNetflix映画『シティーハンター2』に関して異例の呼びかけを行った。【写真】「ご無理のない範囲で、是非」反響を呼んでいる鈴木亮平のポスト鈴木は映画のエキストラを募集する投稿を引用する形で「新宿にて、シリーズ最大規模の撮影を行います。お力をお貸しいただける方を募集しております。ご無理のない範囲で、是非」と参加を呼びかけた。この投稿には「参加したい