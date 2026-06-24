大人フェミニンなスタイルを提案する「プラスダイアナ」から、秋の新作シューズコレクション「NEW AUTUMN SNEAKERS」が登場。2026年6月26日（金）より、全国のダイアナ各店舗および公式WEB SHOPで販売がスタートしました。スポーティな履き心地と女性らしいデザインを両立したスニーカーやサンダルは、毎日のコーディネートをぐっと華やかにしてくれる存在。今回は注目の新作3モデルを