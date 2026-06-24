【山田美保子のミホコは見ていた！】「サッカーＦＩＦＡワールドカップ２０２６」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターを務めた竹内涼真が各方面から絶賛されている。２１日放送の「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップ今知りたいこと全部わかりますＳＰ」にメインゲストとして出演した竹内は、現地時間の朝５時から爽やかに登場。まずは「どこでも男前やな」とスタジオの明石家さんまを驚かせた。４歳からサッカーを始め