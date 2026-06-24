◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）一振りで“失敗”を取り返した。ツインズのビクトル・カラティニ捕手（32）が23日（日本時間24日）、本拠でのドジャース戦に「6番・DH」で出場。0―1の2回に6号同点弾を放った。1点をリードされて迎えた2回2死、カラティニはドジャース先発・ロブレスキが投じた内角直球をストライクとコールされたことを受け、ABSチャレンジ。判定は変わらずカウント