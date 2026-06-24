「メッツ−カブス」（２３日、ニューヨーク）開幕５連敗中のメッツの千賀滉大投手（３３）が先発したが、二回に一挙５点を奪われるなど、４回途中７失点で今季初勝利はならなかった。３回２／３を９８球３安打７失点、６四死球６奪三振の内容だった。防御率は１０・０８まで悪化した。初回はクローアームストロングから空振り三振を奪うなど上々の内容で３者凡退の立ち上がりだったが、二回に暗転。先頭の鈴木誠也に四球を与