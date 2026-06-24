「定年後は、好きなことをして暮らそう」。大手企業で長年働き、退職金も含めて約6,000万円の老後資金を準備した男性。住宅ローンは完済、年金収入も潤沢、お金の不安はありません。しかし、退職からわずか半年後、松下さんの心には常に不満がくすぶり、なぜか満たされない日々を送るように。経済的に豊かなはずのシニアが、なぜこのような状況に陥ってしまうのか……。CFPの伊藤寛子氏が詳しく解説します。大手企業で活躍、65歳元