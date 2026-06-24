高知県香南市にある、オーダーインテリア木工品と雑貨の店「Iz home & shop Is」。代表の泉野直季さんが天然木で作るおしゃれなオーダーメイド家具は「（お客さんの）こだわりを見事な形にしてくれる」などと好評で、全国から注文が入る。ここでは泉野さんの愛猫「寅次郎」（オス、推定13歳）がお客さんを癒している。衰弱していたところを泉野さんに救われた寅次郎は、元気になるとパパ（泉野さん）にべったりに。頭と頭をく