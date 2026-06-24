日産自動車 「AWS Summit Japan」にてSDVソフトウェア開発のデモンストレーションを公開日産は、2026年6月25日と26日に開催される「AWS Summit Japan」において、次世代車両の基盤となる「日産スケーラブルオープンプラットフォーム」を用いたソフトウェア開発のデモを公開します。そこではAIを活用して開発期間を短縮する新技術の詳細と実車実演の内容を解説します。自動車の機能がソフトウェアで定義されるSDV化が進展する