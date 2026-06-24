私はサトコ。夫と中学生の娘モエと家族3人で暮らしています。私は姉のメグミと弟のタクヤの3きょうだい。しかし実家で顔を合わせるたび、タクヤは「俺は長男だから」と横暴な態度です。「タクヤは特別だから尽くしてあげなきゃ」と言う母に、姉はきっぱりNOを突きつけました。誰かの犠牲の上に成り立つ家族円満なんていりません。私と姉は、もう付き合わないと決意して実家を後にしました。その後、姉が車で駅まで送ってくれること