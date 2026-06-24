男は働きに出て、女は家を守り子どもを育てる。古い価値観と言えばそうなのかもしれません。しかし人の価値観はさまざまで、状況や時代背景によって、何がいいのか悪いのかは大きく異なることでしょう。だからこそ聞いてみたい。『「妻は家事・育児をすべき、夫は働いて稼ぐべき」。いまだに残る昭和の価値観、どう思いますか？』昭和の価値観と言い切っていいのかはわかりませんが、あまり今の世の中にはそぐわない印象はあります