23日、29歳の女子プロゴルファー・篠原まりあが自身のインスタグラムを更新し、第一子となる長女を出産したことを報告した。【写真】篠原が投稿した第一子の“あんよ”「このたび、元気な女の子を出産しました。おかげさまで母子ともに健康に過ごしています。妊娠中からたくさんの温かいお言葉やお気遣いをいただき、本当にありがとうございました。新しい家族との時間を大切にしながら、また皆さんにお会いできる日を楽しみにして