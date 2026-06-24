＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞プロアマだった火曜日、午後から天気は急変し、雷を伴う大粒の雨が降りしきった。選手たちがクラブハウスへ引き揚げるなか、原英莉花だけはグリーン上で球を転がし続けていた。【写真】原英莉花が今週投入したトゥーロンパター「視線が合わないというところと、思ったところに打ち出せない」そんな悩みがあってこその