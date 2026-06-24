23日、国内女子ツアー通算7勝の41歳・佐伯三貴が、自身のYouTubeチャンネル「佐伯三貴ゴルフchannel」とインスタグラムで妊娠を発表した。インスタグラムではエコー写真も公開している。【写真】佐伯三貴がSNSにエコー写真も投稿した投稿には「YouTubeでもご報告させていただきました通りこのたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。現在、安定期を迎え、体調と相談しながら日々を過ごしております。初めてのことば