11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人（崎＝たつさき）の新曲「Backseat」が、きょう24日にデジタル配信された。【写真】チルな雰囲気あふれて…INI・池崎理人「Backseat」ジャケット新曲「Backseat」は、池崎が作詞・作曲を手がけており、夜にぴったりな憂いを帯びた艶やかなR&B楽曲となっている。23日午後9時30分には、池崎が後部座席から外を眺めるシーンや楽曲制作の様子、自身が日々感じていることや制作