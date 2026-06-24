◇W杯北中米大会1次リーグL組クロアチア1―0パナマ（2026年6月23日トロント）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグL組第2戦は23日（日本時間24日）に行われ、クロアチアがパナマに1―0で勝利。今大会初勝利を挙げた。この試合で国際Aマッチ通算200試合出場を果たしたMFルカ・モドリッチはメモリアルを白星で飾った。試合後は記念シャツを贈られ、チームメートから4度胴上げされた。40歳にしてなお主将と