政府が７月にまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」では、新たに設けられる予算の特別枠を活用して、大型投資や研究開発を促進することを盛り込む。中東情勢を踏まえ、石油の供給源の多角化や安定的な輸送手段の確保を目指す方針も明記する。高市政権で初めてまとめる骨太の方針は、素案で看板政策である「危機管理投資」と「成長投資」を日本の成長戦略の中核に位置付けた。ＡＩ（人工知能）や半導体、造船