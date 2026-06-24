お笑いコンビ・土佐兄弟が２３日に放送されたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」の最終回に出演するも、兄・卓也は役どころが斉藤由貴の再婚相手だったことから、ある心配をしていたことをＸで明かした。最終回の「夫婦別姓刑事」は、ついに消しゴム事件の真犯人が判明。悲しみに暮れる沼袋署の面々だったが、すべてが解決した数カ月後、明日香（橋本愛）は交番勤務に、四方田（佐藤二朗）は交通課に異動になっていた。そし