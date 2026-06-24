福岡出身のタレント・山下七子（24）が24日までに自身のインスタグラムを更新。今年のトレンドであるサイドスリットデニム衣装ショットを投稿した。山下は九州朝日放送（KBC）「アサデス。KBC」のお天気アシスタントを3年間務めて、24年から芸能コーナーを担当している。自身のインスタグラムで「今週は雨の日が多い予報になっていますね。気分が上がるレイングッズやリフレッシュ出来るハーブオイルを塗ったりして元気に過