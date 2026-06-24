アメリカのルビオ国務長官は、イランとの戦闘終結の最終合意において、イランによるホルムズ海峡での通航料などの徴収は認められないとの考えを示しました。アメリカルビオ国務長官「いかなる国も国際水路で通航料や手数料を徴収することは許されない。それが現行の国際法だ。世界中の国際水路と同様にホルムズ海峡もそうあるべきだと我々は考えている」ルビオ国務長官は23日、訪問先のUAE＝アラブ首長国連邦でこのように述べ、