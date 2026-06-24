ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）にシーズンがまもなく折り返し地点に差し掛かるにあたり、「今季これまでに分かったこと」を特集した。その中でドジャースの大谷翔平投手（３１）についてあらためて「サイ・ヤング賞級の先発投手」とした。今季は１２試合に先発して、７勝２敗、防御率１・４７、７３回２／３で７８奪三振。規定投球回数には２２日時点で５回１／３足りないが、堂々たる成績だ。「大谷が２０２２年に