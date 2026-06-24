連夜の大活躍だ。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２３日（日本時間２４日）に本拠地トロントでのアストロズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、８回に一時勝ち越し打となる左前２点適時打、延長１１回に左前適時打を放ち、４打数３安打３打点、１得点。打率２割４分１厘。チームは延長１１回の熱戦の末、７―９で敗れた。ロジャーズ・センターのファンが大歓声を上げたのは４―４の８回二死二、三塁だった。右腕ピアソ