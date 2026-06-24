警視庁が採用イベントとして“警察署体験”を7月下旬から来年3月下旬にかけて実施する。対象は警察署の仕事に興味のある、高校生以上から昭和40年4月2日以降生まれの人。 内容は交番見学、逮捕術体験、白バイ乗車体験、制服・警察装備品等着装体験、拳銃射場の見学などとなっている。興味のある人にとっては、警察の仕事を疑似体験できる貴重な機会となりそうだ。 あわせて警視庁は「ポリスアカデミーツアー」