JR九州によりますと、大雨の影響で九州新幹線は鹿児島中央と熊本の間で上下線とも運転を見合わせています。 在来線にも影響が出ています。 鹿児島本線の川内と伊集院の間、吉都線の吉松と都城の間はいずれも上下線で運転を見合わせています。 ・ ・ ・