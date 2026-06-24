【モデルプレス＝2026/06/24】応援広告プラットフォーム「CheerSPOT（チアスポット）」を運営する株式会社INFORICHでは、アソビシステムが手掛けるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属する5グループとのコラボレーション企画「KAWAII LAB.日本ジャック計画！！」を開催中。この度、第2弾となる「CANDY TUNE」が目標の3000チアを達成した。【写真】紅白出場7人組アイドル、美脚輝くミニ丈衣装◆CANDY TUNE×「CHARGESPOT」コ