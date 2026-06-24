口紅が魔除け!?歴史の中で色はどのように使われてきたのか 色はどのように使われてきたのか 人類と色の関係 色にはたくさんのおもしろい効果があることが知られており、多くは科学的に解明されていますが、まだまだ未知の部分もあります。 遡ること35万年前、前期旧石器時代には、赤土を体に塗って装飾をしていた痕跡が見つかっています。紀元前1万5000年頃の後期旧石器時代、スペインのアルタミラ洞窟で描かれた赤いバイ