症状と漢方処方 神経痛・関節痛 神経痛・関節痛 神経痛や関節痛は、東洋医学では「痺証」と呼びます。痛みを起こす原因には寒邪や湿邪などの外邪の侵入があります。寒さや湿気で体表を保護する気が弱まると、外からの邪気をはね返せずに症状があらわれます。また、気血不足や陽気不足の体質なども痛みを生み、慢性化させるので、体質から改善することも必要です。 体質からみる陽虚による神経痛・関節痛 冷えによって強く