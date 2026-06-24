児島警察署 児島警察署によりますと、24日午前1時45分ごろ、岡山県倉敷市児島小川の小川トンネルで、乗用車と中型トラックが衝突しました。 この事故で、乗用車を運転していた女性が全身を強く打ち、病院に搬送されました。当時、女性の意識はありませんでしたが、搬送後に回復しました。腰などに重傷を負いましたが、命に別状はないということです。トラックを運転していた男性も手に軽傷を負いました。 現場は、片側1