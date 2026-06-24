餃子の皮やパンの耳、食パンが余ることありませんか？実は、ちょっと手を加えるだけで、カフェ顔負けのスイーツに変身するんです！今回は、料理好きのクックパッドアンバサダーの方におうちで手軽に作れる、余り食材活用スイーツレシピを教えていただきました。ぜひ試してみてくださいね。 ▼カリッと甘い！余った餃子の皮で作る「シュガースティック」 餃子を作ったあとに余りがちな皮を、サクサクの甘いスティックに大変身させ