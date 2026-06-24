人気セクシー女優の小湊よつ葉が24日までにXを更新。持病の悪化により休養していたことを明かすとともに、症状が少しずつ緩和してきたとして仕事を再開することを報告した。「元々持病があり、症状としても検査結果としても悪化が見られた為、様子見の期間をいただく為に暫くVのお仕事をお休みさせていただいておりました。当時は、今後どうなっていくか分からずな状況でしたので私もどうお伝えすべきか分からず報告が遅くなってし