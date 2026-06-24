新潟市の新潟空港を拠点とする地域航空会社「トキエア」で、代表取締役の和田直希氏が退任したことが24日、関係者への取材で分かった。23日に行われた株主総会で再任案が否決された。今後は創業者の長谷川政樹氏が単独で代表取締役を務める。和田氏は音楽事業などを手がけるLAND（東京都渋谷区）を経営し、2025年6月に共同代表としてトキエアの代表取締役に就任。財務部門を担当していた。トキエアの26年3月期の最終損益は24