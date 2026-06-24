◇ナ・リーグメッツ-カブス（2026年6月23日ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手（33）が23日（日本時間24日）、本拠地でのカブス戦に今季7度目の先発登板も4回途中7失点でノックアウトされた。2回に「4番・DH」でスタメンのカブス・鈴木誠也外野手（31）とこの試合初対戦も四球。そしてこの四球から一気に崩れ、PCA（ピート・クロー・アームストロング）に右越え3ランを浴びるなど5失点。4回にもスワンソンに2ランを浴び