VTuber（バーチャルユーチューバー）グループ「にじさんじ」所属のライバー、ルンルンが24日までにXを更新。体調不良により当面、休養することを報告した。ルンルンは「【おしらせ】体調のすぐれない日がちょっとずつ増えて、お世話係さんと相談し少しの間お休みをいただくことになりました」と報告。「お人間さんたちと楽しく過ごすために、長くそばにいるために、ちょっと待っててもらえると嬉しいです！！」と呼びかけた。