晩さん会でベルギーのフィリップ国王と乾杯される天皇陛下＝23日、ブリュッセル（代表撮影・共同）【ブリュッセル共同】ベルギーを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は23日夜（日本時間24日未明）、首都ブリュッセルのラーケン宮で開かれたフィリップ国王夫妻主催の晩さん会に出席された。今年はベルギーとの外交関係樹立160周年に当たり、天皇陛下はあいさつで「古くからのかけがえのない友邦として、両国の末永い友好と国民の幸せ