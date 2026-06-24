サッカー日本代表MF伊東純也のそっくり芸人で「似東JOKER純也」を名乗る萩原拓也（44）が取材に応じ、日本時間24日早朝、米ハワイに到着して常夏のビーチを楽しんだと明かした。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグF組で日本代表の第3戦となるスウェーデン戦が26日に米ダラスで行われるが、「似東」は入手した格安航空チケットの都合で、ハワイのホノルルでトランジットすることになったという。「東京で