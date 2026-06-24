沖縄県出身の女優黒島結菜（29）が24日までにインスタグラムを更新。太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者を悼む「慰霊の日」を迎え、思いをつづった。「慰霊の日」の23日、黒島はストーリー機能を使って沖縄の美しい海を撮した写真をアップ。「ひとりひとり手を取り合って小さな力が大きな力になると信じて家族恋人友人周りの人を、大切に」と思いをつづった。続けて「戦争反対」と表明。「平和とは、命とは」と自問し、「私は私なり